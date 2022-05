Uganda Flugsafari ab Entebbe

Ankunft in Entebbe und Transfer zum Hotel.

Flug zum Kidepo Valley Nationalpark. Mit seinen weiten Savannen und dem beeindruckenden Bergmassiv im Hintergrund ist dieser auch landschaftlich sehr attraktiv. Der Park hat im Vergleich zu allen anderen Nationalparks in Uganda die grösste Tiervielfalt. Hier leben über 85 Säugetier- und mehr als 470 verschiedene Vogelarten. Die Tage stehen für ausgedehnte Pirschfahrten im Park zur Verfügung.

Flug zum Murchison Falls Nationalpark. Der grösste Park Ugandas verdankt seinen Namen der Murchison Fälle, die durch eine sieben Meter breite Schlucht über 40 Meter in die Tiefe stürzen. Während einer Bootsfahrt auf dem Nil lassen sich am Flussufer vielerlei Tiere wie hunderte Flusspferde, Büffel oder Giraffen beobachten.

Queen Elizabeth (F, M, A)

Am Morgen Pirschfahrt im Park und am Nachmittag Bootsfahrt auf dem Kazinga Kanal bis zum Lake Edward.Viel Gelegenheit zur Tierbeob­achtung. Seltene Vogelarten, unzählige Flusspferde und viele weitere Tiere findet man hier am Flussufer.