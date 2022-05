Tubu Tree Camp

Inmitten von Palmen auf einer grossen Landzunge liegen die beiden romantischen und traditionellen Camps Tubu Tree & Little Tubu.

Die beiden Classic Camps befinden sich in der privaten Jao Konzession im westlichen Teil des Okavango Deltas auf der tierreichen Hunda Island.

Die beiden Camps sind über einen Fussweg miteinander verbunden und mit warmen Erdtönen und viel Holz eingerichtet. Ein kleiner Swimmingpool zur Abkühlung steht in beiden Camps zur Verfügung und von der Lounge hat man eine eindrückliche Weitsicht in den Busch.



Eine grosse Tiervielfalt ist in dieser Region zu beobachten wie Leoparden, Löwen und zahlreiche Antilopen. Geniessen Sie diese wunderschöne Natur auf Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, bei interessanten Bootstouren (saisonal) oder gemütlichen Mokorotouren (saisonal).