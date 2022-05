The Sands at Chale Island

Das Hotel liegt auf einer 1,2 km langen Insel in einem grossen Naturschutzgebiet. An die geschützte Sandbucht kommen saisonal Meeresschildkröten zur Eiablage. Eine Mischung aus Suaheli-Stil, antiken Möbeln aus Lamu und afrikanischen Kunstobjekten sind das Markenzeichen des Hotels. Drei schön in die Natur integrierte Pools, einer davon inklusive Whirlpool, stehen den Gästen zur Verfügung. Des Weiteren gibt es ein Hauptrestaurant mit Einflüssen aus kenyanischer und italienischer Küche, 2 gemütliche Bars und WiFi kostenfrei. Stromversorgung in den Zimmern von 17h bis 10h morgens.