Im The Last Word Constantia verschmelzen die Übergänge zwischen Innenleben und Aussenleben mühelos miteinander. Die geräumige Bauweise sowie das Dekor und die Möblierung schaffen eine raffinierte Kombination aus Stil und Komfort. Lassen Sie sich von der herrlichen Gartenanlage mit Swimmingpool und Sonnendeck verzaubern und geniessen Sie die Kulisse der umliegenden Berge. In der Umgebung finden Sie zahlreiche ausgezeichnete Restaurants, Golfplätze und Weingüter. Gäste profitieren von einem Chauffeur-Service in der näheren Umgebung.