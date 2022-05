The Aiyana

An einem prachtvollen Strandabschnitt liegt das Hotel in einen gepflegten, tropischen Garten eingebettet und bietet aus allen Lagen schönste Ausblicke aufs Meer. Das Restaurant mit seiner Terrasse und schönstem Panorama über die Bucht serviert eine gehobene Küche mit lokalen und internationalen Kreationen. Auch ein Weinkeller mit grosser Auswahl steht den Gästen zur Verfügung. Die Bar befindet sich an leicht erhöhter Lage, verfügt über gemütliche Sitzgelegenheiten und wiederum eine atemberaubende Sicht auf den Ozean. Im Zentrum der Anlage liegt der grosse Infinitiy-Pool. In der Boutique können sich die Gäste mit lokalen Souvenirs eindecken. Das Aiyana ist ideal für Honeymooner und Ruhesuchende mit gehobenen Ansprüchen geeignet.