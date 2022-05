Tarangire View Camp

Unser intimes Camp innerhalb der Grenzen des Tarangire Nationalparks befindet sich auf dem Mbeha Special Camp Site, 20 km südlich des Haupttores. Sie liegt friedlich an einem saisonalen Fluss, im Schatten großer Akazien- und Wurstbäume. Mit nur sechs geräumigen und komfortablen Zelten repräsentiert dieses Camp das ultimative "African Bush Feeling". Es bietet höchste Privatsphäre und unvergessliche Nächte in einem der landschaftlich schönsten Nationalparks Tansanias. Elefanten, Giraffen, Zebras und Antilopen sind nur einige Beispiele für unsere ständigen Besucher, die vorbeikommen. Das Lager ist das ganze Jahr über in Betrieb, außer während der langen Regenfälle im April und Mai.