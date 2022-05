Dar es Salaam Reisen

Dar es Salaam beeindruckt durch bunte Märkte und angenehme Hotels. Die Hauptstadt ist Basis für Safaris durch die Wildreservate Tansanias und vor ihren Toren gibt es ein reges Badeleben an weissen Stränden und tiefblauem Meer. Abends, wenn sich die Sonne neigt, bildet der Abendhimmel des Oyster Bay faszinierende Farben. Gäste, die einen tieferen Einblick in die Geschichte der Stadt am Indischen Ozean haben möchten, sollten das Nationalmuseum besuchen. Dort sind unter anderem die Knochen des «Nussknackermenschen» zu sehen, der vor etwa 1,7 Millionen Jahren in der Olduvai Schlucht jagen ging. Diese Gegend gilt nicht ohne Grund als «Wiege der Menschheit». Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei Ihren Ferien in Dar es Salaam gerne weiter.