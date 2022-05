Eine der wohl wichtigsten Städte im Norden von Tansania ist Arusha. Die Metropole befindet sich direkt an den Füssen des Mount Meru. Die Landschaft diente bereits in mehreren Filmen als Kulisse und auch John Wayne war damals von der Schönheit beeindruckt. In der Region spielt der Kaffee eine wichtige Rolle. Wenn Sie dem Treiben der quirligen Stadt entfliehen möchten, sollten Sie sich unbedingt ein ruhiges Plätzchen mit einer Tasse Kaffee in der Hand suchen. Den berühmten Ngorongoro Krater erreichen Sie mit Rundflügen direkt vom Airport aus. Unsere Spezialisten für Arusha Reisen stehen Ihnen bei der Vorbereitung und Planung gerne zur Verfügung.