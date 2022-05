Tanganyika Safari ab Arusha

Vormittags steht eine geführte Buschwanderung zum Burunge-­See auf dem Programm. Weiterfahrt mit Picknick­-Lunch zum Lake Manyara Nationalpark. Mit dem See im Osten und dem Grabenbruch im Westen bietet der Lake Manyara Nationalpark atemberaubende Aussichten und ist Lebensraum für diverse Tierarten. Am Nachmittag Fahrt nach Karatu mit einem Marktbesuch unterwegs.

Nach dem Frühstück setzen Sie die Reise durch die vulkanisch geprägte Landschaft bis ins Zentrum der Serengeti fort. Entlang der Strecke bestehen bereits grosse Chancen eine Vielzahl an Tieren zu sehen.

Heute brechen Sie frühzeitig auf, um die ersten Morgenstunden mit den besten Safaribedingungen zu nutzen. In der weiten Landschaft der Serengeti («endlose Ebene» in der Sprache der Masai) werden Sie während Pirschfahrten zahlreiche Tiere zu Gesicht bekommen. Je nach Jahreszeit und mit etwas Glück, können Sie die berühmte grosse Wanderung der Gnu­- und Zebraherden aus nächster Nähe verfolgen.

Ngorongoro (F, M, A)

Mit einer weiteren Pirschfahrt geht es zurück in Richtung Ngorongoro Highlands. An Masai Dörfern vorbei, erreichen Sie nach einer steilen Abfahrt den Kraterboden. Dank der ständigen Verfügbarkeit von Gras und Wasser, sind dort grosse Tierherden anzutreffen. Neben Löwen und Elefanten, sind auch die in Tanzania seltenen Spitzmaulnashörner anzutreffen.