Sun City Cabanas Hotel

Sun City Resort liegt ca. 160 km nordwestlich von Johannesburg und ist in knapp 2 Autostunden erreichbar. Zudem grenzt es an den malariafreien Pilanesberg Nationalpark.

In Sun City ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben der malariafreien Pirschfahrt im benachbarten Pilanesberg Nationalpark bietet die Resort-Anlage auch für Golfer ein wahres Paradies! Mit zwei 18-Loch Golfplätzen und Highlights wie den Krokodilen bei dem „Lost City Golf Course" werden Golfer auf höchstem Niveau begeistert. Aktiv werden können die Gäste auch bei unzähligen Sportmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Wasserski, Jet-Ski oder Parasailing. Das „Valley of Waves", ein künstlich angelegter Strand mitten im Busch, sowie unzählige Swimmingpools sind ein Eldorado für Wasserratten. Kulturelles Interesse kann im „Cultural Village" gestillt werden, wo traditionelle Tänze gezeigt werden. Mehrere Themen-Restaurants von Fast-Food bis Gourmet, Coffee-Shops, Bars und Casinos stehen zur Verfügung. Shows mit internationaler Starbesetzung und ein eigenes Kino lassen auch abends keine Langeweile aufkommen. Ein Gratis-Shuttle-Bus verkehrt zwischen den einzelnen Hotels in der Anlage.