Südafrika Rundreisen und Hotels

Rundreisen in Afrika – Garden Route und Küstenstädte

Langeweile kommt bei unseren Rundreisen mit Sicherheit nicht auf. Wir bieten Safaris mit einem guten Mix an Sehenswürdigkeiten, Erholung und Natur an. Die besten Wild Life Reservate warten nur darauf, von Ihnen höchstpersönlich besichtigt und erkundet zu werden. Unvergessliche Momente, auch mit der gesamten Familie, sind Ihnen mit unseren Angeboten garantiert. Südafrika mit Kindern ist ein ganz spezielles und besonderes Erlebnis. Lassen Sie sich auch die Küstenstädte nicht entgehen.

Geführte Rundreise durch Afrika

Geführte Rundreisen erfreuen sich einer regen Nachfrage. In einer Gruppe von höchstens 20 Personen werden Sie die Schönheit des Landes mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite erleben können und dürfen. Auf Sie warten spannende Hintergrundinformationen über Land und Leute. Unsere Ferienspezialisten stehen Ihnen für weitere oder genauere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Alternativen zu Südafrika Reisen

In den meisten Fällen ist die Millionenstadt Kapstadt der Ausgangspunkt einer Rundreise. Die Wildtiere in den Parks sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Jedoch haben Sie in Südafrika auch die Möglichkeit sich an palmengesäumten Stränden zu erholen und zu entspannen. Wenn Sie keine Rundreise in einer Gruppe durchführen möchten, können wir Ihnen auch Mietwagenrundreisen anbieten. Mit dem Mietauto können Sie Südafrika auf eigene Faust erkunden.