Südafrika Klassiker Privatreise ab Johannesburg

1 . Tag Johannesburg Nach Ihrer Ankunft in Johannesburg werden Sie per Transfer von einer Vertretung unserer lokalen Agentur zum Hotel gebracht. Am Nachmittag erfahren Sie bei einer Stadtrundfahrt mehr über diese pulsierende Metropole.

2 . Tag Region Krüger Nationalpark (F, A) Sie werden im Hotel abgeholt und lassen die Grossstadt hinter sich. Nach der Fahrt via Dullstroom, kommen Sie nachmittags in Ihrer Lodge an. Sie starten die erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Halten Sie Ausschau nach den "Big 5" und geniessen Sie die unendlichen Weiten und die abwechslungsreiche Gegend. Lassen Sie den Tag am Feuer ausklingen.

3 . Tag Panoramaroute (F, A) Nach einer frühmorgendlichen Pirschfahrt und einem ausgiebigen Frühstück in der Lodge, besichtigen Sie die Höhepunkte entlang der Panoramaroute. Unterwegs besuchen Sie den Blyde River Canyon, Three Rondavels und Bourke's Luck Potholes.

4 . Tag Eswatini (Swaziland) (F, A) Heute geht die Fahrt in den Krüger Nationalpark. Bei einer Pirschfahrt im geschlossenen Fahrzeug können Sie die Artenvielfalt des Parks entdecken. Anschliessend überqueren Sie die Grenze nach Eswatini. Eine abwechslungsreiche Landschaft erwartet Sie.

5 . Tag St. Lucia (F) Nach einem ausgiebigen Frühstück besuchen Sie die Swazi Kerzen Fabrik und den Holzschnitzermarkt. Gönnen Sie sich ein handgefertigtes Souvenir als Andenken an das Königreich. Gegen Abend Ankunft in St. Lucia, ein kleiner Ort in der Provinz KwaZulu-Natal. Die tropische Region direkt am Indischen Ozean bietet eine einzigartige Pflanzenwelt.

6 . Tag Durban (F) Nach einer morgendlichen Pirschfahrt im iSimangaliso Wetland Park erleben Sie eine Bootstour, wo Sie Flusspferde, Krokodile und eine Vielfalt an Vögel beobachten können. Anschliessend Weiterfahrt entlang der Küste Richtung Durban.

7 . Tag Port Elizabeth (F) Transfer zum Flughafen Durban für Ihren Weiterflug nach Port Elizabeth. Anschliessend Transfer zu Ihrem Hotel, welches direkt am Strand liegt. Lassen Sie den Tag bei einem Spaziergang ausklingen.

8 . Tag Knysna (F) Sie verlassen Port Elizabeth und fahren entlang der legendären Garden Route. Unterwegs besuchen Sie die Brücke beim Storms River Mouth sowie den Tsitsikamma Wald. Weiterreise nach Knysna. Am Abend geniessen Sie den Sonnenuntergang bei einer Bootsfahrt (wetterabhängig) mit Austernprobe.

9 . Tag Plettenberg Bay (F) Heute besuchen Sie Plettenberg Bay und erleben eine Fair Trade zertifizierte Oceansafari (wetterabhängig), wobei Sie mit etwas Glück Wale, Delfine und Seelöwen beobachten können (saisonal). Am Nachmittag besuchen Sie eine lokale Schule. Die Einkünfte für diese Tour kommen der Schule und Entwicklung des Projekts zugute.

10 . Tag Oudtshoorn (F, A) Sie fahren zum Aussichtspunkt Dolphin Point bei Wilderness und geniessen bei schönem Wetter eine unglaubliche Weitsicht. Weiter über den Outeniqua Pass erreichen Sie die Straussenhauptstadt Oudtshoorn. Besichtigung einer Straussenfarm, wobei Sie bei einer Traktorfahrt über das Farmgelände mehr über diese Vogelart erfahren.

11 . Tag Kapstadt (F) Sie geniessen heute morgen eine Führung auf einer Oliven Farm mit anschliessender Verkostung. Nach einem Besuch der berühmten Tropfsteinhöhlen Cango Caves, geht die Fahrt weiter entlang der bekannten Route 62, durch die Halbwüste Kleine Karoo in die Weingebiete. Auf einem renommierten Weingut kommen Sie in den Genuss einer Weinprobe (nicht inbegriffen). Gegen Abend erreichen Sie die faszinierende Weltmetropole Kapstadt.

12 . Tag Kapstadt (F) Heute lernen Sie mehr über Kapstadt und die Umgebung. Entlang der Küste und via den bekannten Chapman's Peak Drive (wetterabhängig) fahren Sie zum Kap der Guten Hoffnung. Geniessen Sie die einzigartige Aussicht auf den endlos scheinenden Ozean. Auf der Rückfahrt besuchen Sie die Boulders Pinguin- Kolonie (nicht inbegriffen) sowie den botanischen Garten von Kirstenbosch.