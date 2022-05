Südafrika erfahren ab Kapstadt

Nach Ihrer Landung am Flughafen Kapstadt übernehmen Sie Ihren Mietwagen.

An der traumhaften Weinroute können Sie auf verschiedenen Gütern den ausgezeichneten Wein degustieren.

Hermanus (ca. 105 km)

Hermanus ist ein schöner Ferienort an den Stränden der Walker Bay. In der Zeit von Juli bis November tummeln sich Walmütter mit ihren Jungen in der Bucht.