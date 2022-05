Stanley Safari Lodge

Ein Zeitsprung in die 20er-Jahre beschreibt diese luxuriöse Lodge am Besten. Das offene Design erlaubt einen einzigartigen Blick über den Mosi-Oa-Tunya Nationalpark und die Victoria Falls. Geniessen Sie die französisch inspirierte Küche unter freiem Himmel im Hauptbereich der Lodge oder in der privaten Atmosphäre Ihres Zimmers. Relaxen Sie am Swimmingpool oder unternehmen Sie eine der zahlreichen Aktivitäten.