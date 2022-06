Stanley & Livingstone Hotel

Das Boutique Hotel befindet sich nur 15 Minuten von den Victoria Falls entfernt in einem ruhigen Naturschutzgebiet. Von der Terrasse aus hat man einen schönen Blick auf das Wasserloch.

Das Hotel hat ein hervorragendes Restaurant, das köstliche Speisen serviert. Die Bar eignet sich ideal für den Sundowner-Drink auf der grossen Terrasse oder zum Cocktailtrinken im angrenzenden Loungebereich. Entspannen Sie am Pool oder im Garten, nehmen Sie den kostenfreien Shuttle-Transfer in Anspruch und bewundern Sie die Viktoriafälle. Das Hotel bietet auch kostenlose Transfers vom Flughafen Victoria Falls an. Wireless-Internet vorhanden.