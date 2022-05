South Africa Exclusive 17 Tage ab Johannesburg

1 . Tag Johannesburg Nach Ihrer Ankunft in Johannesburg werden Sie begrüsst und mit einem privaten Transfer zu Ihrem Hotel gebracht. Am Nachmittag steht eine Halbtages-Stadtrundfahrt in Johannesburg mit dem Besuch der Nelson Mandela Brücke und Newton auf dem Programm.

2 . Tag Panoramaroute Am frühen Morgen werden Sie von Ihrer Reiseleitung im Hotel abgeholt und fahren via Witbank nach Mpumalanga. Eine ausgiebige und spannende Erkundungsfahrt entlang der Panoramaroute mit dem Besuch vom Blyde River Canyon, Bourke’s Luck Potholes und dem Lone Creek Wasserfall erwartet Sie.

3-4 . Tag Region Krüger Nationalpark Nach dem Frühstück fahren Sie zum Krüger Nationalpark. Am Nachmittag erreichen Sie Ihr privates Wildreservat und geniessen bereits eine erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Im tierreichen Sabi Sand Gebiet erfahren Sie mehr über die Tier- und Pflanzenwelt und haben sogar die Möglichkeit die "Big Five" (Löwe, Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn) zu beobachten. Geniessen Sie die nächsten zwei Tage mit einmaligen Tiererlebnissen und lassen Sie sich in der Lodge verwöhnen.

5 . Tag Eswatini (Swaziland) Nach einer frühmorgendlichen Pirschfahrt und einem ausgiebigen Frühstück verlassen Sie den Krüger Nationalpark und erreichen gegen Mittag Eswatini. Das kleine Land bietet eine abwechslungsreiche Landschaft und interessante Kultur. Nach einem Besuch der berühmten Glasfabrik von Ngwenya (nicht inbegriffen) erreichen Sie Ihre Unterkunft.

6-7 . Tag Region Hluhluwe Sie besuchen einen typischen Markt, ein lokales Dorf und bestaunen die traumhafte Bergwelt, bevor Sie am Nachmittag Eswatini verlassen, um im nächsten exklusiven Wildreservat auf Pirschfahrt zu gehen. Auf dem 23'000 ha grossen Gelände zeigen Ihnen erfahrene Ranger die Vielfalt der afrikanischen Tierund Pflanzenwelt. Erkunden Sie die nächsten zwei Tage das Reservat sowie die Umgebung.

8 . Tag KwaZulu-Natal Nach einer morgendlichen Pirschfahrt verlassen Sie das Wildreservat und unternehmen eine Bootsfahrt im tierrreichen iSimangaliso Wetland Park. Der Nationalpark ist bekannt für Pelikane, Flamingos, Flusspferde und Krokodile. Ihre Reise führt Sie vorbei an Zuckerrohrplantagen bis Sie am späten Nachmittag Ihre Unterkunft in Durban erreichen.

9 . Tag Plettenberg Bay Nach dem Frühstück werden Sie mit einem privaten Transfer zum Flughafen von Durban gebracht für den Flug nach Port Elizabeth. Nach Ihrer Ankunft werden Sie empfangen und zu Ihrer Unterkunft in Plettenberg Bay gefahren, welche einen wunderschönen Ausblick über die Küstenlandschaft und den Ozean bietet. Lassen Sie den Nachmittag an diesem traumhaften Ort ausklingen.

10 . Tag Plettenberg Bay Der Tag steht zur freien Verfügung. Ihre Reiseleitung begleitet Sie gerne zu diversen Sehenswürdigkeiten wie den Tsitsikamma Nationalpark mit der brühmten Hängebrücke oder nach Knysna für einen gemütlichen Nachmittag mit Austernprobe (nicht inbegriffen). Aber auch der Swimmingpool lädt zum Entspannen ein.

11 . Tag Oudtshoorn Heute erreichen Sie Knysna, wo ein einmaliges Eco-Erlebenis auf Sie wartet. Mit der Fähre gelangen Sie zum Featherbed Naturreservat. An-schliessend geht es mit dem 4x4-Fahrzeug bis zur Spitze des Reservats, wo Sie die herrliche Aussicht geniessen können. Danach erreichen Sie via den Outeniqua Pass Oudtshoorn.

12-13 . Tag Hermanus Durch das Hinterland fahren Sie durch eine bezaubernde und abwechslungsreiche Vegetation nach Hermanus. Der kleine Küstenort ist bekannt für Walbeobachtungen (saisonal). Ihre luxuriöse Unterkunft liegt etwas ausserhalb in einem atemberaubenden und privaten Naturreservat. Unzählige Aktivitäten wie Naturfahrten, Wanderungen, Reitausflüge, etc. werden angeboten.

14 . Tag Weingebiete Heute kommen Sie in den Genuss verschiedener südafrikanischer Weine. Degustieren Sie die edlen Tropfen auf zwei unterschiedlichen Weingütern. Anschliessend besichtigen Sie das historische Huguenot Museum bevor Sie in Ihre Unterkunft gefahren werden.

15 . Tag Kapstadt Die kurze Fahrt führt Sie nach Kapstadt. Die pulsierende Metropole am Ozean zählt nicht umsonst zu den schönsten Städten weltweit.

16 . Tag Kaptstadt Der heutige Ausflug führt Sie an das atemberaubende Kap der Guten Hoffnung. Sie reisen an die berühmte Spitze Südafrikas und erleben ein Naturschauspiel der Ozeane. Nach einem Halt bei der Pinguinkolonie in Simonstown fahren Sie über die Panoramastrasse Chapman’s Peak (wetterabhängig) zurück nach Kapstadt.