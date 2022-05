Singita Sabi Sands

Im Sabi Sand Game Reserve können Gäste zwischen der im afrikanischen Stil gehaltenen Boulders Lodge und der kolonialen Ebony Lodge wählen. Alle Lodges bieten Wireless-Internet.



Singita Boulders



Die Singita Boulders Lodge bietet 10 grosszügige und luxuriöse Suiten sowie 2 Familiensuiten, die in Chalets untergebracht sind und sich perfekt in die Landschaft einfügen. Sie verfügen über ein Aussichtsdeck mit kleinem Planschpool und einen Lounge-Bereich. Die Suiten blicken auf den Sabi Fluss. Das Haupthaus verfügt über einen Swimmingpool, ein Restaurant mit Bar, einen Weinkeller, ein Fitnesscenter sowie einen kleinen Spa-Bereich.



Singita Ebony



In der neu renovierten Singita Ebony Lodge stehen den Gästen 10 geräumige Suiten und 2 Familiensuiten zur Verfügung. Die Lodge erstrahlt im Glanz einer klassischen und dennoch modernen Safari- Lodge. Die Wände der klimatisierten Suiten bestehen aus Zeltmaterial und bieten einen traumhaften Ausblick in die Umgebung. Zudem gibt es ein Aussichtsdeck mit privatem Planschpool und einen Lounge-Bereich. Die Lodge verfügt zudem über ein Restaurant, einen ausgezeichneten Weinkeller, einen Swimmingpool und einen Fitnessraum.