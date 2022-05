Singita Lebombo Game Reserve

Im Krüger Nationalpark haben Sie die Wahl zwischen der luxuriösen Lebombo Lodge, die auf Stelzen gebaut ist und auf einer Basaltklippe thront oder der exklusiven Sweni Lodge am Ufer des Flusses.



Singita Lebombo



Die 15 modernen Lofts sind auf dem Bergrücken verteilt und bieten ein Maximum an Privatsphäre. Die Lofts sind mit einer Innen- und Aussendusche, Klimaanlage, Minibar, Safe und Telefon ausgestattet. Erfrischung und Entspannung bieten der Swimmingpool oder eine Massage im Spa. Kulinarisch lockt die internationale Küche mit typisch afrikanischem Einfluss. Das Abendessen wird auf der Veranda mit spektakulärem Ausblick oder unter dem eindrucksvollen Sternenhimmel serviert.



Singita Sweni



Mit nur 6 Suiten ist die Lodge eines der persönlichsten und exklusivsten Camps im Krüger Nationalpark. Die modernen Suiten sind wunderschön eingerichtet und in sanften, grünen sowie khaki Tönen gehalten. Alle Suiten verfügen über ein eigenes Badezimmer, Aussendusche, Minibar, Safe und Klimaanlage. Vom privaten Aussichtsdeck können Sie die Tiere in freier Wildbahn beobachten. Die Lodge bietet zudem einen Swimmingpool, einen Spa, eine Boutique, eine Bar mit Kamin und einen Weinkeller mit grosser Auswahl. Im Restaurant geniessen Sie ausgezeichnete lokale wie auch internationale Speisen.