Selbstfahrer-Tour: Mediterranes Flair & Natur pur! ab Tanger

Ankunft in der Hafenstadt Tanger und Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung in Tanger.

Akchour (F, A)

Durch das Rif-Gebirge geht die heutige Fahrt vorbei an fruchtbaren Feldern zum Nationalpark Talassemtane -ein herrliches Natur-Paradies über 600 km2 . Direkt im Park liegt die Eco-Lodge, wunderschön in die Natur eingebettet. Verweilen Sie heute Nachmittag in den fantastischen Natur-Pools oder im lauschigen Garten. Nutzen Sie die nächsten zwei Tage um die grandiose Umgebung kennen zu lernen. Die Lodge bietet Wanderungen für jedes Niveau, Klettern, Canyoning sowie Yoga und Meditation an. Übernachtungen in Akchour.