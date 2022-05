Selbstfahrer-Tour: Königsstädte und Mittelmeerküste ab Marrakesch

Nach Ankunft in Marrakesch Transfer zum Hotel. Übernachtung in Marrakesch.

Der ganze Tag steht zur Erkundung von Marrakesch zur Verfügung. Verpassen Sie auf keinen Fall das bunte Treiben auf dem Djemma el Fna Platz, das Minarett der Koutoubia Moschee, den wunderschönen Bahia Palast oder das quirlige Treiben in den Souks. Übernachtung in Marrakesch.

Fahrt von etwa 250 km in die wirtschaftlich wichtigste Stadt Marokkos, nach Casablanca. Dort lohnt sich unter anderem die Besichtigung der Moschee Hassan II., welche auf eindrückliche Weise traditionelles Kunsthandwerk mit modernster Technik verbindet. Weiterfahrt nach Rabat. Übernachtung in Rabat.

Rabat/Tanger (F, A)

In Rabat empfehlen wir den Besuch der Kasbah des Oudaias, des Hassan Turms sowie des Mausoleums von Mohamed V.. Danach geht es auf der gut ausgebauten Strasse in die sagenumwobene Hafenstadt Tanger. Ein lohnenswerter Stopp bietet sich kurz nach Larache. Die dortigen Ausgrabungen von Lixus sind nach Volubilis die zweitgrössten des Landes. Übernachtung in Tanger.