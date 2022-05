Entlang dem Savuti Channel, in der privaten Linyanti Konzession liegt das intime Savuti Camp. Das Wasserloch direkt vor der Lodge bietet fantastische Tierbeobachtungen.

Das Savuti Camp ist ein sehr intimes und gemütliches Camp in einer äusserst abgelegenen Region. Die grosszügige Terrasse bietet eine faszinierende Aussicht auf den Fluss und das Buschland. Es ist nicht selten, dass Tiere sich gleich vor dem Camp aufhalten und Ihnen ein ganz persönliches Busch-Kino bieten. Der Speisebereich mit Bar sowie ein Swimmingpool für heisse Tage stehen den Gästen zur Verfügung.



Bei Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen und Boostouren kommen Sie in den Genuss einer einmaligen und vielfältigen Tierbeobachtung in einer beeindruckenden Natur. Zusätzlichen werden Aktivitäten wie Fischen und Vogelbeobachtung angeboten. Vom Log-pile Hide aus erhaschen Sie einen Blick auf die Tiere von einer ganz anderen Perspektive.