Savute Safari Lodge

Das zweistöckige Hauptgebäude bietet ein grosszügiges Aussichtsdeck, das eine faszinierende Tierbeobachtung von der Lodge aus ermöglicht. Das nahe Wasserloch wird von vielen Tieren vor allem in der Dämmerung besucht. Geniessen Sie die Aussicht in den Busch und die ruhigen Stunden zwischen den Aktivitäten in der gemütlichen Lounge. Der Swimmingpool lädt zur Abkühlung an heissen Tagen ein. An der beliebten Cocktail-Bar wird Ihnen ein eisgekühlter Amarula serviert. Wenn immer möglich nehmen Sie das Abendessen im Freien, unter dem funkelnden Sternenhimmel Afrikas ein. Als Aktivitäten kommen die Gäste in den Genuss von abwechslungsreichen Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug mit ausgebildeten Rangern, welche Ihnen ein grosses Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt weitergeben. Zudem können Sie an Ausflügen zu den San Malereien teilnehmen um mehr über die Kultur und Geschichte der Ureinwohner zu erfahren.