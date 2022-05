Das Ambiente des Sandals Guest House zeichnet sich in erster Linie durch die herzliche Gastfreundschaft aus. Die lebhafte und erdig afrikanisch-karibische Einrichtiung kreiert eine elegante, charmante und fröhliche Atmosphäre. Geniessen Sie einen gemütlichen Tag auf dem grosszügigen Holzdeck am Swimmingpool und gönnen Sie sich einen Drink an der Bar. Für aktive Gäste gibt es zahlreiche Möglichkeit. Nehmen Sie an einer Bootstour teil, besuchen Sie den Yachthafen oder unternehmen Sie einen Spaziergang.