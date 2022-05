Sanctuary Makanyane Safari Lodge

Am Ufer eines Flusses gelegen bietet die Makanyane Safari Lodge das Safari Abenteuer mit dem nötigen Luxus. Die Lodge ist eine der wenigen Unterkünfte im Madikwe Game Reserve, die in einer privaten Konzession liegt. Diese verspricht unglaubliche Chancen auf erlebnis- reiche Tierbeobachtungen, da die Lodge allein-iges Nutzrecht über die Konzession geniesst.

Die 8 exklusiven Chalets sind hervor-ragend in die Natur eingebaut. Jede Suite verfügt über eine grosse Glasfront, durch welche der nahe Marico River und das umliegende Buschland mit all seinen Bewohnern sichtbar sind. Zudem sind die Einheiten alle mit einem en-Suite Badezimmer mit freistehender Badewanne sowie Innen- und Aussendusche ausgestattet. Während den kälteren Wintertagen wärmt Sie der Kamin. Von einem privaten Deck aus können Sie ab und an Tiere entdecken, die sich auf dem Weg zum Fluss direkt an Ihnen vorbei schleichen.



Wer das ultimative Abenteuer sucht, kann eine Nacht im Sleep-Out unter freiem Himmel, mitten im Busch verbringen.