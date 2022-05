Royal Palm Beachcomber Luxury Marrakesch

Der herrliche Garten gefüllt mit Olivenbäumen, Palmen und Lavendelsträuchern, die dramatischen Züge des Atlasgebirge im Hintergrund und der exklusive Service des Royal Palm Hotel versprechen. Entspannung pur nahe einer der spannendsten Städte Nordafrikas.



Zwischen den Olivenhainen sind die luxuriösen Villen des Golfhotel Royal Palm Beachcomber Luxury Marrakech perfekt in die Natur eingebunden. Das 6 Sterne Haus bietet exquisite Suiten, jedes mit reichlich Platz für ihre Gäste. Das einzigartige Design des Hotels ist grösstenteils von der Berber Architektur mit atemberaubenden Panoramablicken inspiriert. So können Sie die Ruhe des Ortes geniessen, bevor Sie sich wieder ins aufregende Getümmel in der Altstadt Marrakeschs stürzen. Die Königsstadt Marokkos liegt am Fusse des Atlas-Gebirges und ist der Inbegriff des marokkanischen Charmes. Streifen Sie durch die Medina, über den Marktplatz und durch die Souks und Sie werden sich vorkommen wie in Tausendundeiner Nacht. Fahren Sie raus in die Wüste, entdecken Sie die atemberaubenden Wanderwege im Hohen Atlas oder lehnen Sie sich innerhalb der Mauern des Royal Palm Beachcomber Luxury Marrakech zurück und erholen sich im Hamam des Clarins Spa.



Das Hotel ist Teil des Projekts Domain Royal Palm, welches sich um Regenwassersammelstellen, finanzielle Unterstützung für die Wasseraufbereitungsanlage in Marrakesch, Kompostierungsanlagen auf dem Gelände, Bio-Landwirtschaft, Solarenergie und natürliche Heizungen kümmert. Jede Villa wurde mit dem allergrössten Respekt für die Umwelt gebaut.