Royal Livingstone Hotel by ANANTARA

Das Hotel liegt im üppigen Flussdelta an den Ufern des mächtigen Zambezi, nur wenige Schritte von den Victoria Fällen entfernt. Ein privater Zugang auf dem Hotelgelände zu den Fällen gewährt kostenlosen und unbegrenzten Zutritt.

Das exzellente à la carte Restaurant mit Aussenterrasse sorgt für das leibliche Wohl. In der Lounge mit Bibliothek wird der traditionelle „High Tea" kredenzt und den Sundowner lässt man sich auf dem Sonnendeck direkt am Ufer bei sensationellem Blick auf die Gischt und den Sonnenuntergang servieren. Des Weiteren liegen der Pool und der Spa-Bereich direkt am Fluss.