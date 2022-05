Phinda Zuka Lodge *****

Das Phinda Private Game Reserve umfasst 23'000 ha und liegt in der Provinz KwaZulu- Natal in Südafrika, ungefähr 320 km nördlich von Durban. 7 verschiedene Lebensräume und eine grosse Vielfalt an Wildtieren und Vogelarten machen das Reservat zu einem der Safari-Highlights in Südafrika.