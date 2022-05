Pezula Resort Hotel & Spa

Das Pezula Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des idyllischen Städtchens Knysna an der berühmten Garden Route und eröffnet atem-beraubende Ausblicke auf die Knysna Lagune sowie den Indischen Ozean. Der Flughafen George liegt rund 60 km vom Hotel entfernt..

Der anspruchsvolle 18-Loch Meisterschaftsplatz zieht sich entlang schroff abfallender Klippen mit spektakulären Ausblicken auf den Indischen Ozean. Nach einer Runde Golf ist perfekte Entspannung im Wellness- und Spa-Center garantiert. Dem Gast steht ein riesiger, beheizter Swimmingpool, eine Sauna, ein Jacuzzi und ein modern ausgestatteter Fitnessraum zur Verfügung. Unzählige afrikanische und internationale Behandlunsmöglichkeiten versprechen ein einzigartiges Wellness-Erlebnis. Neben Golfen stehen aber auch schöne Wanderwege zur Auswahl, von wo Sie einen eindrücklichen Weitblick über den Ozean erhashen können. Profitieren Sie vom Noetzie Beach Shuttle und geniessen Sie einen Tag mit Picknick am Strand (gegen Gebühr).

Pezula Golf Course:

Pezula bedeutet in Zimbabwe "Hoch oben bei den Göttern". Der in jeder Hinsicht interessante und herausfordernde Platz mit den schönsten Ausblicken der Garden Route liegt im hügeligen Küstengelände. Das beeindruckende erste Loch stellt gleich klar, dass dieser Platz kein Spaziergang sein wird. Die ersten neuen Loch liegen nur einen Kilometer entfernt vom Indischen Ozean. Sie bieten spektakuläre Blicke auf die Knysna Lagune und den Ozean.