Packendes Botswana ab Maun

1-2 . Tag Linyanti Nach Ihrer Ankunft in Maun werden Sie bereits von einer Vertretung von Wilderness Safaris begrüsst. Per Kleinflugzeug erreichen Sie die Linyanti Region, welche Ihnen das Gefühl gibt, in absoluter Abgeschiedenheit zu sein. Zahlreiche Tiere sind hier heimisch und leben nahe des Linyanti Flusses. Vor allem zeichnet sich die Region durch ihre abwechslungsreiche Natur aus. Am Ufer des Flusses finden Sie eher dicht bewaldete Abschnitte, während man weiter im Land nur dünn bewachsene Buschlandschaft sieht. Das Kings Pool Camp liegt direkt an einer Lagune, welche Elefanten während der Trocken- und Regenzeit aufsuchen und sich den Gästen am Ufer präsentieren. Geniessen Sie die zahlreichen Aktivitäten wie Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder Bootstouren (saisonal).

3-4 . Tag Okavango Delta Heute fliegen Sie per Kleinflugzeug zum Kwetsani Camp, in den westlichen Teil des Okavango Deltas. Dieses einzigartige Ökosystem ist ein Paradies für zahlreiche Tierarten. Das grösste Binnendelta der Erde wird durch den Okavango Fluss gespeist und ist wegen seiner fruchtbaren Erde der ideale Lebensraum für eine Vielfalt an Lebewesen. Diese faszinierende und einzigartige Umgebung schenkt Ihnen erneut eine vielseitige Tierbeobachtungen im offenen Safarifahrzeug. Oder lassen Sie sich ganz gemächlich mit einem Mokoro (saisonal) durch die Papyrus gesäumten Kanäle stossen und geniessen Sie dabei die Ruhe und Atmosphäre dieser einzigartigen Natur. Geführte Buschwanderungen werden ebenfalls angeboten und ermöglichen ein ganz anderes Safarierlebnis. Ihr intimes Camp wurde auf einer Insel erbaut und besticht durch die atemberaubende Aussicht über die Schwemmebene.

5-7 . Tag Okavango Delta Nach dem Frühstück fliegen Sie über die schimmernde Wasserwelt in den südöstlichen Teil des Deltas zu Ihrer nächsten Unterkunft. Das Qorokwe Camp liegt an der Grenze zum Moremi Schutzgebiet in einer tierreichen Region. Durch die unberührte Natur haben Sie die Chance, die hier heimischen Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Pirschfahrten mit ausgebildeten Rangern sowie Mokorofahrten (saisonal) werden angeboten und bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Tag. Vom Hauptgebäude aus haben Sie einen spektakulären Blick über die Lagune. Entspannen Sie sich an heissen Tagen im Swimmingpool oder geniessen Sie Ihre ganz private Veranda. Das Abendessen wird wenn immer möglich unter dem funkelnden Sternenhimmel von Afrika eingenommen.