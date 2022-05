Im Ngala Private Game Reserve befinden sich die Ngala Safari Lodge und das Ngala Tented Camp. In beiden Unterkünften können die Gäste täglich an zwei Pirschfahrten oder Buschwanderungen teilnehmen. Ein Aufenthalt empfiehlt sich besonders, wenn das Flussbett gefüllt ist. Dann nämlich kommen Wildtiere zum Trinken zwischen den Bäumen hervor und hinab ans sandige Ufer. Auf den Aussichtsterrassen des Camps kann man sich in bequemen Sesseln zurücklehnen und den Tieren zuschauen. Beide Lodges bieten einen Swimmingpool sowie Wireless-Internet im Hauptbereich an.