Das Ngala Private Game Reserve liegt im südafrikanischen Lowveld am Ufer des Mopane Flusses auf einem 15'000 Hektar grossen privaten Gelände. Die Lodge liegt direkt am Timbavati Fluss.

Im Ngala Private Game Reserve befinden sich die Ngala Safari Lodge und das Ngala Tented Camp. In beiden Unterkünften können die Gäste täglich an zwei Pirschfahrten oder Buschwanderungen teilnehmen. Beide Lodges bieten einen Swimmingpool sowie Wireless-Internet im Hauptbereich an.