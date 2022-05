Namibia für Familien 19 Tage ab Windhoek Stadt

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Landung in Windhoek nehmen Sie Ihr Mietauto entgegen und fahren zu Ihrem Hotel in Windhoek. Erkunden Sie die Hauptstadt oder geniessen Sie einige ruhige Stunden in Ihrem Guesthouse. Übernachtung Capbon Guesthouse o. ä.

2 . Tag Kalahari Wüste (ca. 270 km) (F, A) Frühmorgens verlassen Sie Windhoek und fahren Richtung Süden in die Kalahari Wüste. Ihre nächste Unterkunft befindet sich inmitten der roten Dünen. An der Wasserstelle können Sie die Vielfalt an Tieren wie Oryx, Gnu, Springbock und Strauss beobachten. Die Lodge bietet eine Vielzahl an Aktivitäten an, wie geführte Naturrundfahrten und Wanderungen. Übernachtungen Bagatelle Kalahari Game Ranch o. ä.

4 . Tag Fish River Canyon (ca. 480 km) (F) Nach dem Frühstück lassen Sie die Kalahariwüste hinter sich und fahren in südlicher Richtung. Ihre Lodge befindet sich unweit des Fish River Canyons, dem zweitgrössten Canyon der Welt. Weiterhin verfügt die Lodge über Reitpferde mit denen Sie auf einer geführten Reitsafari das Gebiet erkunden können. Übernachtungen Canyon Roadhouse o. ä.

6 . Tag Helmeringhausen (ca. 310 km) Heute fahren Sie entlang einer imposanten Bergkette nach Helmeringhausen. Besuchen Sie am Nachmittag das Landwirtschaftsmuseum unter freiem Himmel oder geniessen Sie den Nachmittag in Ihrer Unterkunft, welche eine noch aktive Schaf-Farm ist. Übernachtung Dabis Guestfarm o. ä.

7 . Tag Sossusvlei (ca. 350 km) (F, A) Am frühen Morgen fahren Sie in den Namib Naukluft Park. In Sossusvlei erwarten Sie die höchsten Dünen der Welt. Geniessen Sie dieses Naturspektakel bei Sonnenaufgang, wo sich die rot-orangen Farben in ein ganz besonderes Lichtspiel verwandeln. Als Abschluss springen Sie die Dünen hinunter, was nicht nur den Kindern Spass bereitet. Auch der bekannte Sesriem Canyon ist ein Besuch wert. Übernachtungen Solitaire Guestfarm o.ä.

9 . Tag Swakopmund (ca. 280 km) (F) Kuiseb Canyon und die zentrale Namib Wüste nach Swakopmund, eine kleine Stadt am Atlantischen Ozean. Viele Cafés, Restaurants, Souvenirläden sowie die Strandnähe geben dem Städtchen seinen besonderen Charme. Aktivitäten wie Katamaranfahrten mit Delfinen, Quad Biking, Sandboarding, Reiten mit Kamelen, Township Touren sowie diverse Ausflüge runden das Angebot ab. Übernachtungen Pension Rapmund Swakopmund o.ä.

14 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) (F) Nach dem Frühstück fahren Sie nördlich zum berühmten und tierreichen Etosha Nationalpark. Übernachtung Okaukuejo Resort o.ä.

15 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) (F, A) Die nächsten zwei Tage werden hauptsächlich der Wildbeobachtung im Etosha Nationalpark gewidmet. An den Wasserstellen entlang der Etosha Salzpfanne bieten sich immer wieder neue Möglichkeiten, die Vielfalt an Wild- und Vogelarten zu beobachten. Geniessen Sie das einmalige Erlebnis, die Tierwelt in der freien und weiten Wildbahn zu sehen. Geniessen Sie die Abendessen unter dem klaren Sternenhimmel. Übernachtungen Mushara Bush Camp o.ä.

17 . Tag Otjiwarongo (ca. 320 km) (F, A) Nach dem Frühstück fahren Sie in südlicher Richtung zu Ihrer Unterkunft, welche sich in der Nähe von Otjiwarongo befindet. Am nächsten Tag können Sie den Cheetah Conservation Fund besuchen, wo Sie vieles über das bedrohte Leben der Tiere erfahren werden. In der Lodge erwarten Sie diverse Aktivitäten wie Naturfahrten oder Wanderungen. Der Swimmingpool bietet vor allem für die Kinder eine willkommene Abkühlung. Übernachtungen Otjiwa Lodge o.ä.

18 . Tag Otjiwarongo (F, A)