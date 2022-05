Namibia Deluxe ab Windhoek Stadt

1 . Tag Windhoek (ca. 50 km) Nach Ihrer Ankunft in Windhoek übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren in die Stadt zu Ihrer gebuchten Unterkunft, wo die detaillierten Unterlagen für Ihre Reise hinterlegt sind. Am Nachmittag haben Sie Zeit die Stadt zu erkunden oder Einkäufe zu tätigen.

2-3 . Tag Okonjima (ca. 220 km) Westlich des Waterberg Plateau Parks erreichen Sie heute das private Naturreservat Okonjima, welches zugleich Heimat der AfriCat Foundation ist, einem Schutzprojekt für Raubkatzen. AfriCat ist heute eines der weltweit grössten Geparde und Leoparden Rettungs- und Befreiungsprojekte. Bestaunen Sie die faszinierenden Grosskatzen und die spektakuläre Natur während einer Pirschfahrt mit einem erfahrenen Ranger.

4 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 360 km) Nach dem Frühstück fahren Sie an die Ostgrenze des weltberühmten Etosha Nationalparks. Am Nachmittag erreichen Sie Ihr privates Wildreservat. Nehmen Sie an einer spannenden Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug teil (fakultativ) oder entspannen Sie sich in Ihrer luxuriösen Unterkunft. Die Terrasse der Lodge bietet einen wunderschönen Weitblick in den Busch.

5-6 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 300 km) Den heutigen Tag verbringen Sie im Etosha Nationalpark. Sie fahren entlang der Salzpfanne, an zahlreichen Wasserstellen vorbei und erleben diverse Vegetationen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Lodge, beim südwestlichen Teil des Parks. Nach einer kurzen Erfrischung erwartet Sie Ihr Ranger für die erste Pirschfahrt auf dem privaten Gelände. Unterwegs halten Sie an und geniessen einen kühlen Drink, während die Sonne in einem Meer von Farben langsam untergeht. Erleben Sie auch am nächsten Tag einmalige Tierbeobachtungen, entspannen Sie sich am privaten Planschpool mit atemberaubender Weitsicht und lassen Sie sich kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen.

7-8 . Tag Damaraland (ca. 345 km) Entlang einer abwechslungsreichen Kulisse erreichen Sie das Damaraland. Mit eindrucksvollen Bergformationen und Hügelketten ist die Region landschaftlich besonders reizvoll. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie unterwegs in Twyfelfontein einige Höhepunkte wie Felsmalereien, den verbrannten Berg oder den versteinerten Wald besuchen. Gegen Abend treffen Sie in Ihrer Unterkunft ein, welche am nördlichen Ufer des Huab Flusses, weit abgelegen in einer harschen, aber unglaublich eindrucksvollen Landschaft liegt. Begeben Sie sich während Naturfahrten im Flusslaufsystem auf die Suche nach den seltenen Wüstenelefanten oder entdeckten Sie die Region auf spannenden und geführten Wanderungen.

9-10 . Tag Swakopmund (ca. 400 km) Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen Sie das Damaraland und fahren in die kleine Küstenstadt Swakopmund an den atlantischen Ozean. Der beliebte Ferienort bietet eine entspannte Atmosphäre mit historischen Gebäuden, ausgezeichneten Restaurants, hübschen kleinen Cafés, einer weitläufigen Strandpromenade und vielen Einkaufsmöglichkeiten. Diverse interessante Ausflüge wie Katamaranfahrten mit Besuch des Tiefseehafens und der Robbenkolonien, wo Sie stets von Seevögel begleitet und zudem mit Austern und eisgekühltem Sekt verwöhnt werden, Township- Touren, Wüstenausflüge zu den Welwitschia Pflanzen, etc. können unternommen werden.

11-12 . Tag Sossusvlei (ca. 370 km) Nach dem Frühstück reisen Sie weiter nach Sossusvlei, zu den mächtigsten und höchsten Sanddünen weltweit. Ihre Unterkunft liegt in einer privaten Konzession und bietet einen separaten Eingang zu den Dünen. Früh am Morgen erblicken Sie die Dünen in einem fast surrealen Farbspiel in allen möglichen Gelbund Rottönen und erleben ein einzigartiges Naturspektakel. Eine weitere Attraktion sind Naturfahrten bei Sonnenuntergang. Ihre exklusive Unterkunft bietet eine grosszügige Terrasse mit einem privaten Planschpool, der an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung ermöglicht. Bei einem erfrischenden Getränk den farblich intensiven Sonnenuntergang am Horizont dieser wunderschönen Sandlandschaft zu geniessen, bleibt ebenfalls unvergessen. Als einmaliges Erlebnis haben Sie die Möglichkeit auf dem Dach unter dem zauberhaften und funkelnden Sternenhimmel Afrikas zu übernachten.

13-14 . Tag NamibRand Naturreservat (ca. 100 km) Durch trockene Wüstenlandschaft fahren Sie südlich zu Ihrer nächsten Unterkunft. Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die Öko-Unterkünfte von Wolwedans. Allgemeines Markenzeichen der Camps ist der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden. Ein erheblicher Teil der Einnahmen fliessen ausserdem in die Förderung des NamibRand Naturreservates. Die Wolwedans Dunes Lodge liegt leicht erhöht und bietet einen wunderschönen Weitblick. Diese ruhige Gegend lädt zum Verweilen ein. Ausgedehnte Naturfahrten, gemütliche Wanderungen und Entspannen stehen auf dem täglichen Programm.