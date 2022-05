Mopani Rest Camp

Das Mopani Camp wurde 1992 fertiggestellt und ein besonderes Merkmal ist der riesige knorrige alte Baobab-Baum im Herzen des Lagers. Die Vegetation im Inneren des Lagers blieb wie in der Natur erhalten, was die einzigartige Atmosphäre des Lagers noch verstärkt.

Das Mopani Rastlager hat seinen Namen von den Mopanenbäumen, die in den umliegenden Ebenen so verbreitet sind. Im Herbst wechseln die schmetterlingsförmigen Blätter in markante Farbtöne, bevor sie im September und Oktober abfallen.