Marokko Wüstenerlebnisse

Faszinierende Wüstenerlebnisse bieten die Marokko Reisen unserer Spezialisten. Lassen Sie sich in eine andere Welt voller Geheimnisse entführen. Das Blau des Himmels ist intensiv und in der Ferne verschwimmt der Horizont. Riesige Sanddünen leuchten in der Sonne und bizarre Felsen ragen aus der Ebene empor. Steile Serpentinen winden sich hinauf zu den Passhöhen mit grandiosen Ausblicken über grüne Täler. In den Wüstenstädten herrscht reges Treiben in Souks und engen Gassen. Astronauten haben in der Wüste für Erkundungen fremder Planeten trainiert, zahlreiche Spielfilme wurden hier gedreht. Marokko hat viele Farben und Gesichter! Unsere Marokko Spezialisten planen gerne eine passgenaue Marokko Reise für Sie.