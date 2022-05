Luxury Adventure Tour Namibia ab Windhoek Stadt

Heute erfolgt die Weiterreise zum Etosha Nationalpark, wo Sie am späteren Nachmittag ankommen. Der Etosha Nationalpark ist das Safari- Highlight von Namibia und Heimat einer grossen Artenvielfalt. Das Wasserloch des Camps bietet bereits die erste Möglichkeit zur Tierbeobachtung. Am nächsten Tag begeben Sie sich mit Ihrem Reiseleiter auf eine ganztägige Entdeckungstour durch den Etosha Nationalpark. Die Wasserlöcher eignen sich ausgezeichnet um die verschiedenen Tiere zu beobachten.

Die Reise führt in die Region Damaraland. Dieses Gebiet ist bekannt für die eindrucksvollen Steinformationen, die bei Sonnenuntergang in rotoranges Licht getaucht werden. Sie besuchen den Versteinerten Wald sowie die Felsgravuren von Twyfelfontein.

Heute Morgen entdecken Sie die Region rund um den höchsten Berg von Namibia, den Brandberg. Eine ca. einstündige geführte Wanderung steht hier auf dem Programm. Im Anschluss fahren Sie weiter nach Swakopmund. Am nächsten Tag können Sie aus einer grossen Auswahl an verschiedenen optionalen Ausflügen auswählen. Swakopmund ist das Abenteuer-Eldorado Namibias. Das Städtchen lädt zudem zum Flanieren ein und verfügt über viele gemütliche Cafés, Restaurants und Biergärten.

Namib Naukluft Nationalpark (ca. 340 km)

Am frühen Morgen starten Sie die Weiterfahrt in die Region des Namib Naukluft Nationalparks. Unterwegs halten Sie mitten in der Wüste bei einer Bäckerei in Solitaire, die bekannt ist für ihren ausgezeichneten Apfelkuchen. Am nächsten Morgen steht der Ausflug zu den bekannten Dünen von Sossusvlei auf dem Programm. Die Region gehört zum UNESCO Weltnaturerbe und stellt eines der absoluten Highlights von Namibia dar. Morgens herrschen ideale Lichtverhältnisse um die orangen Sanddünen auf einem perfekten Foto festzuhalten. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Düne zu erklimmen. Der anstrengende Aufstieg durch den Sand lohnt sich, denn oben angelangt, haben Sie eine traumhafte Aussicht über das Dünenmeer. Sie besuchen auch das Deadvlei, eine Lehmbodensenke mit abgestorbenen Kameldornbäumen, die einen eindrucksvollen Kontrast zu den orange-roten Dünen und dem blauen Himmel darstellen. Später entdecken Sie den 3 km langen und bis zu 30 Meter tiefen Sesriem Canyon. Diese Schlucht wurde über Millionen von Jahren vom Tsauchab Fluss in das Gestein gespült.