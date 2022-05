Luxury Adventure Tour Garden Route ab Port Elizabeth

1 . Tag Addo Elephant Park Ihr Reiseleiter und die ganze Crew begrüsst Sie in Port Elizabeth und macht Sie mit den restlichen Reiseteilnehmern bekannt. Lernen Sie das moderne 4x4 Fahrzeug kennen, wo Sie auf der ganzen Reise einen sehr bequemen Sitz mit guter Aussicht auf die Landschaft haben. Anschliessend reisen Sie zum Addo Elephant Park. In Ihrer Lodge wartet ein lokales und köstliches Mittagessen auf Sie. Berühmt für die Elefanten, nach denen der Park benannt wurde, ist der Addo der drittgrösste Nationalpark von Südafrika. Die einzigartige Vegetation und die grosse Vielfalt an Wildtieren lädt zu einem spannenden Nachmittag ein. Geniessen Sie bei einer Safari die Tier- und Pflanzenwelt des Parks.

2 . Tag Tsitsikamma Nationalpark Früh am Morgen machen Sie einen kurzen Abstecher zum Surfer-Mekka Jeffreys Bay. Der Ort ist berühmt für die gigantischen Wellen. Anschliessend Weiterfahrt zum Adventure Paradies der Garden Route, dem Tsitsikamma Nationalpark.

3 . Tag Tsitsikamma Nationalpark Tsitsikamma ist eines der fortschrittlichsten Meeresschutzgebiete Südafrikas. Sie brechen auf, um die zerklüftete Küste zu Fuss zu erkunden. Die Wanderung entlang des Wasserfall- Trails bringt Sie über den ersten Abschnitt des weltbekannten Otter Trail. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit am Woodcutters Journey teilzunehmen (optional). Erleben Sie die Einzigartigkeit des Tsitsikamma Bioms und erfahren Sie mehr über die Geschichte der Region und die einheimische Fauna und Flora.

4 . Tag Garden Route Die Garden Route verbirgt Schätze wie naturbelassene und feinsandige Strände, faszinierende Landschaftsabschnitte und eine grosse Auswahl an Aktivitäten und Abenteuer. Den Morgen verbringen Sie im Nature's Valley. Dieser hübsche kleine Ort bietet die Möglichkeit eine Wanderung zu geniessen oder am unberührten Strand in diesem Paradies zu entspannen. Den Nachmittag lassen Sie an den idyllischen Stränden der Keurbooms Lagune ausklingen. Anschliessend fahren Sie zu Ihrer Unterkunft in Plettenberg Bay, wo Sie den Tag ausklingen lassen.

5 . Tag Oudtshoorn Nach einem ausgiebigen Frühstück machen Sie sich auf den Weg ins Landesinnere. Über die Outeniqua Berge, mit atemberaubender Aussicht über den Ozean, erreichen Sie Oudtshoorn. Nutzen Sie die Gelegenheit die Cango Caves, eines der beeindruckendsten Höhlensysteme weltweit, bei einer geführten Tour zu entdecken. Diese mächtige Tropfsteinhöhle zeigt erstaunliche und höchst interessante Formationen. Am späten Nachmittag erreichen Sie Ihre Unterkunft.

6 . Tag Hermanus Heute fahren Sie durch die Kleinen Karoo entlang der bekannten Route 62. Die Strecke bietet ein abwechslungsreiches Landschaftsbild. Erleben Sie farbenfrohe Wüstenabschnitte, skurrile Gebirgszüge und kleine Westernstädtchen. Die Fahrt ist ein Höhepunkt der Reise, halten Sie Ihre Kamera bereit. Gegen Abend erreichen Sie die Küste und verbringen die Nacht in Hermanus.