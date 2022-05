Luxury Adventure Tour Botswana ab Chobe Nationalpark

Nach Ihrer Ankunft in Victoria Falls werden Sie von einer Vertretung von Nomad begrüsst. Besuchen Sie heute die Victoria Fälle, welche zum Weltnaturerbe zählen und mit einer Breite von 1708 Meter die breitesten Wasserfälle der Welt sind. Oder nehmen Sie an einer gemütlichen Sonnenuntergangs-Bootstour teil.

Frühmorgens verlassen Sie Kasane und reisen südwärts in Richtung Nata. Diese Route wird auch als die «Safari-Route» bezeichnet da immer die Chance besteht, während der Fahrt Wildtiere zu erspähen. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit an einer geführten Tour zu den Makgadikgadi Salzpfannen teilzunehmen (fakultativ).

Nach dem Frühstück führt Sie Ihre heutige Route durch die nördlichen Ausläufer der Makgadigadi Pans. Die Strasse nach Maun ist gesäumt von majestätischen Exemplaren des ikonischen Baobab Baums. Geniessen Sie während des Ausfluges den Ausblick in die weitreichende Pfanne. Ein Naturspektakel, dass es so nirgends auf der Welt zu bestaunen gibt. Gegen Abend erreichen Sie Maun.

Heute starten Sie früh in den Tag und werden zum Flughafen Maun gefahren. Per Kleinflugzeug gelangen Sie ins Okavango Delta, das Wahrzeichen Botswanas. Geniessen Sie die wunderschönen Lodge inmitten des grössten Binnendeltas der Welt. Erleben Sie diese einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bei Bootstouren, Buschwanderungen sowie Mokorofahrten.

Central Kalahari

Nach einem ausgiebigen Frühstück fliegen Sie zurück nach Maun und reisen weiter in die Central Kalahri. Sie unternehmen mit einem San Bushman einen Spaziergang. Bei der Tour erhalten Sie Einblick in Kultur, Erbe, Wissen und Fertigkeiten sowie in das moderne Leben der San-Gemeinschaft. Die hier lebende Bevölkerung hat ein umfassendes Wissen an Pflanzen und Tieren und gibt Ihnen interessante Details weiter. Während dem Abendessen erleben Sie eine Tanzshow.