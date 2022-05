Lower Sabie Rest Camp

Die Camps im Krüger Nationalpark mit den unterschiedlichsten Übernachtungsmöglichkeiten (Bungalows, Zimmer, Zelte) sind einfach, aber sauber und zweckmässig eingerichtet. Alle diese Camps sind eingezäunt. Die meisten verfügen über sehr gute Infrastrukturen wie Einkaufsläden, Tankstellen, Restaurants, Bibliotheken und Reservationsbüros. Zudem gibt es organisierte Pirschfahrten in offenen Geländefahrzeugen (keine Offroad Fahrten möglich).

Das Lower Sabie Camp liegt am Ufer des Sabie River in der südlichen Region des Krüger Nationalparks. Das nächstgelegene Gate ist Crocodile Bridge, 35 km (21,7 Meilen) südlich.

Das Wasser des Sabie River zieht eine Vielzahl von Wildtierarten an und ist ein hervorragendes Gebiet für die Besichtigung von Grosswild. Verfolgen Sie Nashorn, Elefant und Löwe zu Fuss und geniessen Sie Pirschfahrten bei Dämmerung und Sonnenuntergang.

Das Gebiet ist reich an Löwen, Geparden, Elefanten, Flusspferden, Nashörnern, Büffelherden von bis zu 800 Tieren und hat eine sehr hohe Dichte an Warzenschwein.