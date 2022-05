Little Ruckomechi Camp

Die Camps eignen sich hervorragend für Wildbeobachtungsfahrten und bietet unter anderem Fahrten in 4x4 Fahrzeugen sowie in Booten und Kanus an. Zudem besteht die Möglichkeit zu fischen (gegen Gebühr). Ein professioneller Führer bietet Wanderungen in der Umgebung an. Besonders Elefanten, Zebras, Wasserböcke, Kudus und Impalas können hier gesichtet werden. Auch Löwen, Leoparden und Geparde werden oft beobachtet und am Ufer des Flusses kann man eine Vielzahl von Büffeln entdecken. Auch zieht der Fluss viele Vögel an.