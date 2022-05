Das Little Makalolo Camp liegt in einem privaten Konzessionsgebiet im Hwange Nationalpark. Das Camp verfügt über ein eigenes Wasserloch, das häufig von Tieren besucht wird.

nter einem gigantischen, schattigen Baum befindet sich ein grosses Zelt, in welchem eine lange Tafel für gemeinsame Mahlzeiten steht. Die Bar mit Lounge für einen gemütlichen Nachmittag befindet sich ebenfalls hier. Von einem sogenannten Hide, einem Versteck, oder vom Pool aus kann man in aller Ruhe das Wild an der vorgelagerten Wasserstelle beobachten. Das Camp bietet Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie geführte Buschwanderungen mit einem Guide an. Makalolo ist bekannt für seine eindrucksvollen Herden von Büffeln und Elefanten wie auch Raubtieren