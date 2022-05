Lion Sands Treehouses

Beschreibung

Einleitung Wenn die Bäume nur noch als schwarze Silhouetten in der Dunkelheit auszumachen sind und einige Schatten zwischen ihnen herumhuschen, wenn die Sterne am klaren afrikanischen Himmel wie Diamanten funkeln und die nachtaktiven Tiere ihre Stimmen zu einem Konzert vereinen, dann fesselt die Buschlandschaft des Sabi Sand Gebiets seine Besucher mit einem ganz eigenen Zauber. Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses“ von Lion Sands.

Lage Bereits zum Sonnenuntergang setzt Ihr Ranger Sie an ihrem Schlafplatz am Rande des Krüger Nationalparks in mitten im afrikanischen Busch ab.

Angebot Währenddem die Sonne die umliegende Bushlandschaft in ein orange-goldenes Licht taucht, geniessen Sie ein Picknick-Abendessen und stossen bei einem prickelnden Glas Sekt an. Die Nacht verbringen Sie in luftiger Höhe in einem bequemen Bett. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.