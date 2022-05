Das neu eröffnete Linkwasha Camp gehört zu den exklusiven Unterkünften von Wilderness Safaris und bietet ein Höchstmass an Luxus im äusserst tierreichen Hwange Nationalpark.Während sich seltene Antilopen oder Zebras beim Wasserloch vor der Unterkunft den Durst stillen, kommen sich die nur paar Meter entferntten menschlichen Beobachter beinah vor wie ein Teil der Wildnis.

Das Linkwasha Camp liegt im Südosten des Hwange Nationalparks in der privaten Linkwasha Konzession. Die Nähe zur Ngamo Ebene sorgt für ganzjährig fantastische Wildtierbeobachtungen. Hier trifft man häufig Löwen, Elefanten und Büffel sowie diverse seltene Antilopenarten an. Aber auch Geparde oder Leoparden werden in regelmässigen Abständen gesichtet.