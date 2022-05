Leserreise Schweizer Familie "Namibia - Unendliche Weiten 22.09.-09.10.2022" ab Windhoek Stadt

1-2 . Tag 22.09.-23.09.22: Zürich – Windhoek Sie fliegen mit Ihrer Reisegruppe mit Umsteigen nach Windhoek. Begrüssung durch die lokale Reiseleitung und Fahrt zu Ihrem Hotel. Am Abend geniessen Sie ein gemeinsames Abendessen.

3-4 . Tag 24.09.-25.09.22: Sossusvlei Morgens erleben Sie eine Stadtrundfahrt durch Windhoek und reisen anschliessend weiter zum Welterbe Sossusvlei. Erleben Sie dieses Dünenmeer am Morgen aus nächster Nähe und bestaunen Sie das Dead Vlei, eine Lehmbodensenke umgeben von eindrucksvollen Sanddünen. Am Nachmittag besichtigen Sie den imposanten Sesriem Canyon.

5-6 . Tag 26.09.-27.09.22: Swakopmund Heute geht die Reise weiter durch die Kuiseb Schlucht an die Atlantikküste nach Swakopmund. Im eiskalten Ozean tummeln sich viele Robben und Delfine, welche Sie auf einer Bootstour beobachten.

7 . Tag 28.09.22: Twyfelfontein Die Weiterreise führt Sie durch die eindrucksvolle Landschaft des Damaralands. Sie besichtigen die bekannten Felsgravuren von Twyfelfontein und besuchen ein traditionelles Himba-Dorf.

8 . Tag 29.09.22: Etosha Heute reisen Sie in Richtung Etosha Nationalpark in die Etosha Oberland Lodge. Die Lodge liegt südöstlich des Anderson Gate und befindet sich in einem 5000 Hektar grossen privaten Wildschutzgebiet. Geniessen Sie den Blick über die weite Savanne und beobachten Sie bei Sonnenuntergang die Tiere, welche das Wasserloch besuchen.

9-10 . Tag 30.09.-01.10.22: Etosha Nationalpark Nach dem Frühstück fahren Sie durch den Etosha Nationalpark, und besuchen diverse Wasserlöcher um die Vielzahl an Tieren zu beobachten. Im Zentrum liegt die Etosha-Pfanne, eine salzhaltige Lehmsenke, welche die charakteristische weisse und grünliche Oberfläche aufweist. Das Mittagessen nehmen Sie unterwegs im Halali Camp, mitten im Nationalpark, ein. Am kommenden Tag entdecken Sie im offenen Safari-Fahrzeug den östlichen Teil des Parks.

11 . Tag 02.10.22: Rundu Sie fahren weiter in die üppig-grüne Zambezi-Region (Caprivi). Am Nachmittag besuchen Sie ein lokales Dorf um Einblick in die Traditionen und Kultur der hier lebenden Bevölkerung zu erhalten.

12-13 . Tag 03.10. - 01.10.22: Zambezi Region Die Reise führt Sie an die Grenze des Bwabwata Nationalparks, welcher Heimat der riesigen Elefanten- und Büffelherden ist. Der Wasserreichtum sorgt für einen grossen Wildbestand und eine abwechslungsreiche Vegetation. Am späten Nachmittag unternehmen Sie eine romantische Bootsfahrt bei Sonnenuntergang und am nächsten Morgen geniessen Sie eine Pirschfahrt im Bwabwata National Park.

14-15 . Tag 05.10.-06.10.22: Chobe Nationalpark Sie überqueren die Grenze nach Botswana und erreichen den bekannten Chobe Nationalpark, welcher für seine grosse Elefantenpopulation bekannt ist. Ihre Unterkunft liegt direkt am Chobe Fluss. Geniessen Sie eine Safari im Chobe Nationalpark und eine wunderschöne Bootstour auf dem Chobe-Fluss.

16 . Tag 07.10.22: Victoria Falls Ihre Reise führt Sie zu den weltberühmten Victoria Falls. Bei einem Ausflug können Sie die spektakulären Fälle bestaunen. Am Abend lassen Sie die eindrückliche Reise in einer «Boma» unter dem Sternenhimmel von Afrika ausklingen.