Les Deux Tours

Kleine Spazierwege, üppige Bepflanzung und gemütliche Sitzecken verteilen sich über das gesamte Gelände und laden zum Verweilen ein. Ob ein gutes Buch auf einem der Tagesbetten im Garten, ein Glas Wein am Cheminée oder ein Sonnenbad am Pool, hier bleiben keine Wünsche offen. Der Service ist persönlich und herzlich, die Anlage liebevoll und individuell gestaltet. Das Hotel verfügt über einen Hauptpool (30 x 5 m, beheizt), eine Boutique, einen Salon mit Cheminée, ein Billard-Raum, eine Bar, das Pergola Restaurant für kleine Snacks am Pool und das Salammbô Restaurant, wo Sie abends mit französischen und marokkanischen Gerichten verwöhnt werden. WiFi kostenfrei.