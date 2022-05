Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie die Ruhe und Privatsphäre sowie den ländlichen Charme eines bewirtschafteten Weinanbaugebietes.

Lage La Cotte Farm liegt am Rande von Franschhoek auf einer der ältesten Farmen der Region. Zwei Weingüter befinden sich in unmittelbarer Nähe und das Zentrum ist ebenfalls in Gehdistanz erreichbar.

Angebot Umgeben von üppigen Weinbergen, herrlicher Hügellandschaft und unübertroffener Aussicht bietet die Farm eine Reihe an Unterkünften. Die Selbstversorger-Cottages liegen inmitten der gepflegten Anlage, wo sich im Garten auch ein Swimmingpool befindet. La Cotte ist heute noch eine aktive Weinfarm, was einen Einblick in den Alltag der Weinbauer ermöglicht. In der näheren Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten den Tag zu gestalten. Kommen Sie in den Genuss der köstlichen südafrikanischen Tropfen auf diversen Weingüter. Buchen Sie eine Tour mit dem Weintram oder besuchen Sie eine der zahlreichen Gallerien und ergänzen Sie Ihr Dekor zu Hause mit einem lokalen Gemälde.