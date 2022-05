Kwandwe Melton Manor Villa

Das Kwandwe Private Game Reserve bietet vier verschiedene Lodges an, welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und unabhängig voneinander operieren. Kombinieren Sie Ihren einmaligen Safari-Aufenthalt mit exquisiten Speisen. Lassen Sie sich bei einer Massage in Ihrer Suite verwöhnen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen und der Besuch in einem lokalen Dorf angeboten.