Das edle Kings Pool Camp liegt in einem privaten Konzessionsgebiet im Linyanti Wildreservat, an der westlichen Grenze des Chobe Nationalparks. Vom Camp aus überblickt man die Kings Pool Lagune und den Linyanti Fluss. Das Gebiet bietet offene Graslandschaften, Wälder und in der Nähe den legendären Savutikanal.