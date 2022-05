Kenya Sky Safari ab Nairobi

1 . Tag Nairobi Willkommen in Kenya! Begrüssung durch einen Repräsentanten und Fahrt in Ihr Hotel. Den Rest des Tages können Sie im Garten Ihrer Unterkunft entspannen.

2 . Tag Amboseli (F, M, A) Der erste Flug in Ihrer luxuriösen Cessna Grand Caravan bringt Sie mitten in den Amboseli Nationalpark. Sie erleben eine Pirschfahrt auf dem Weg ins Camp, wo das Mittagessen serviert wird. Am Nachmittag begeben Sie sich nochmals in den Park, der eine abwechslungsreiche Fauna und Flora bietet.

3 . Tag Amboseli (F, M, A) Der Tag beginnt früh mit Tierbeobachtungen wenn die Tiere am aktivsten sind. Ein Buschfrühstück stärkt Sie für die kommenden Stunden in der Wildnis. Am Nachmittag haben Sie die Gelegenheit an einer Wandersafari teilnehmen. Den Tieren auf Augenhöhe zu begegnen ist eine ganz spezielle Erfahrung. Ein Sundowner rundet den Tag perfekt ab.

4 . Tag Meru (F, M, A) Morgens können Sie nochmals Wildtiere beobachten, bevor Sie per Flug zum Meru Nationalpark weiter reisen. Bei einer Massage im Camp lässt es sich wunderbar entspannen.

5 . Tag Meru (F, M, A) Die geringe Anzahl an Unterkünfte im Nationalpark macht den Aufenthalt besonders speziell. Auf ausgedehnten Pirschfahrten erleben Sie die kenyanische Tierwelt in der unberührten Natur auf ganz authentische Art und Weise.

6 . Tag Masai Mara (F, M, A) Am Morgen geniessen Sie die Zeit im Camp mit seinen Annehmlichkeiten, bevor Sie der nächste Flug in die weltberühmte Masai Mara bringt. Auf dem Weg erhalten Sie bereits einen ersten Eindruck davon, was Sie in den nächsten Tagen erwarten wird.

7 . Tag Masai Mara (F, M, A) Auf einer ganztägigen Pirschfahrt offenbart sich die ganze Schönheit des Parks. Die Vielfalt der Tiere ist absolut beeindruckend. Löwen, Giraffen, Zebras, Gazellen, Impalas und viele weitere Tierarten werden Sie mit Sicherheit in der Masai Mara entdecken. Beim Besuch in einem Masai Dorf wird Ihnen die Lebensweise des Volkes nähergebracht.