Kenia Abenteuerferien

Regenwald pur entdecken – Kenia Safaris machen es möglich

Auch wenn Sie nicht ganz so hoch hinauswollen, können Sie im grandiosen Hochland von Kenia eine sehr schöne Zeit verleben. Denn etliche Wanderwege, die alle durch einen gewissen Charme bestechen, machen es möglich, der einzigartigen Natur Kenias auf der Spur zu sein. Eine sehr beliebte Tour führt Sie zum Beispiel zu den beeindruckenden Loita Hills, die von einer Flusslandschaft von besonderer Schönheit umgeben werden und am besten in Begleitung von Angehörigen des Stamms der Massai erkundet werden. Sehr empfehlenswert ist aber auch die Route zum Vulkan Mount Longonot in der Nähe des Navaishasees. In dieser Umgebung können Sie neben einem sehr eindrucksvollen Dschungel auch imposante Elefanten bewundern.